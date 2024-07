Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 ficaram em alta, quatro e baixa e uma terminou inalterada (CTT).

O BCP avançou 1,85% para 0,36 euros e a Jerónimo Martins registou a maior descida e recuou 1,47% para 18,82 euros.

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, com Londres a subir 0,86% em dia de eleições no Reino Unido, sendo o Partido Trabalhista apontado como favorito. Paris avançou 0,83%, Milão 0,77%, Frankfurt 0,41% e Madrid 0,09%.

