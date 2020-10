"Depois de uma reflexão que fomos fazendo, hoje mesmo vamos entregar no parlamento um documento para ser votado no sentido de pedirmos ao Tribunal de Contas para fazer essa auditoria o mais depressa possível", declarou o social-democrata.

Para o também deputado, na "próxima fatura que o Novo Banco apresentar aos contribuintes portugueses" é preciso "ter a certeza que até à data" não se andou a "dar dinheiro a mais" à instituição.

Rui Rio falava aos jornalistas na ilha do Pico, no segundo e último dia de visita aos Açores a propósito das eleições no arquipélago, marcadas para 25 de outubro.

