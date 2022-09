"Só posso congratular-me com isso e dizer ao primeiro-ministro que está no bom sentido porque criar novos impostos nesta altura era um sinal absolutamente errado que nós vamos dar aos investidores, aqueles que queremos que possam trazer para Portugal o seu capital e o seu risco para poderem apostar na nossa capacidade produtiva", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas, durante uma visita à AgroSemana -- Feira Agrícola do Norte, na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

O líder social-democrata alegou. porém, que também neste caso "o Governo vem a reboque daquilo que é a posição do PSD".

O presidente social-democrata reagia a uma notícia do jornal Público segundo a qual o Governo recusa avançar com um imposto sobre lucros extraordinários das empresas.

Luís Montenegro salientou que o PSD apresentou um programa de emergência social e o Governo "veio a reboque", entendeu que o IVA da eletricidade, do gás e dos combustíveis deve baixar para a taxa mínima e, aparentemente, o Governo "virá a reboque" e no caso da criação de um novo imposto sobre lucros também "veio a reboque".

O social-democrata disse esperar que, de futuro, o Governo possa ter uma capacidade de iniciativa "mais célere" e que não seja preciso estar à espera do principal partido da oposição para decidir.

