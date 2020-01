PS propõe aumento extra das pensões a partir de agosto O PS propôs hoje um aumento extraordinário de seis ou dez euros para os pensionistas com reformas mais baixas a partir de agosto, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). economia Lusa economia/ps-propoe-aumento-extra-das-pensoes-a-partir-_5e2f280b9183311287961bcc





De acordo com a proposta, a atualização extraordinária será aplicada "a partir de agosto de 2020" e será de "dez euros para os pensionistas cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais e de seis euros para os pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015".

Este aumento extraordinário foi aplicado nos três anos anteriores, tendo entrado em vigor em 2017 e 2018 em agosto e em 2019 em janeiro.

