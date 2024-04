No arranque do debate parlamentar de urgência pedido do PS sobre "alterações em sede de IRS" na sequência da polémica resultante do anúncio do primeiro-ministro sobre a redução do IRS, Alexandra Leitão começou por criticar a ausência do ministro das Finanças, acusando o Governo de ainda agora ter tomado posse e já se furtar "a dar explicações ao parlamento e aos portugueses".

"Tudo isto seria já motivo de grande preocupação. Mas há mais. E o mais é ainda mais grave. Este é um Governo que menos de duas semanas depois de tomar posse já perdeu a credibilidade e minou a sua relação de confiança com os portugueses", acusou.

Para a líder parlamentar do PS, "o aproveitamento propositado de uma ambiguidade voluntária é de facto um embuste".

"Feitas as contas, 88% da medida do PSD é do PS e já estava concretizada", argumentou.

Alexandra Leitão criticou o facto de o Governo se ter vitimizado e defender que "todos estão errados menos o Governo".

"Cuidado senhor ministro: quem anda em contramão normalmente provoca acidente e o acidente aqui é mais uma machadada na credibilidade dos políticos e na confiança na democracia", avisou.

A líder do PS pediu depois ao ministro que "agora sim e sem truques" esclareça a proposta do PSD sobre IRS.

Na ausência de Joaquim Miranda Sarmento estão presentes na bancada do Governo o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, a secretária de Estados dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

