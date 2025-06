PS/Açores alerta para má execução de fundos comunitários e PRR

Ponta Delgada, Açores, 20 jun 2025 (Lusa) -- O líder do PS/Açores manifestou hoje preocupação com a execução dos fundos comunitários e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Região, alertando que a situação pode ser "uma bomba-relógio" para as finanças públicas.