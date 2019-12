Próximo ano deverá ser ponto de viragem na economia e política da Guiné Equatorial A Guiné Equatorial elegeu 2020 como o 'Ano do Investimento', contando com o apoio do Fundo Monetário Internacional para atrair fluxos financeiros que permitam diversificar a economia e fazer o país regressar ao crescimento em 2021. economia Lusa economia/proximo-ano-devera-ser-ponto-de-viragem-na_5dfb67322bfc107995cfe1c8





"Em 2020, o desenvolvimento mais importante deverá ser a lenta reativação do envelhecido e enfermo setor do petróleo e gás, cujas exportações ainda representam a maior parte da receita governamental e os ganhos em moeda estrangeira", comentou à Lusa o analista da Economist Intelligence Unit que segue a economia do mais recente país a aderir à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em declarações à Lusa para antecipar os aspetos mais importantes do próximo ano para a Guiné Equatorial, Neil Thompson disse que "um programa de ajuda financeira do FMI permitiria estabilizar as depauperadas finanças do país e construir capacidade institucional em áreas como a administração fiscal, o que ajudaria mais o país a beneficiar do que deverá ser um novo fôlego para o setor do petróleo e gás a partir de 2020".