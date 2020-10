Proposta de OGE 2021 para Angola cresceu 9,11% comparando com orçamento revisto de 2020

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, com receitas e despesas estimadas em 14,78 biliões de kwanzas (19,3 mil milhões de euros), representa um aumento de 9,11%, comparativamente ao orçamento em vigor, informou o Governo angolano.