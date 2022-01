Segundo dados enviados à Lusa, o projeto de internacionalização conjunto da Portugal Fresh - Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal tem uma dotação global de 948.900,85 euros, a aplicar entre janeiro do corrente ano e junho de 2023.

As geografias alvo são China, Índia, Alemanha, Espanha, bem como os países nórdicos e bálticos.

Em causa estão 10 iniciativas, como o 'Digital Agrifood Summit', a feira digital do setor agroalimentar português, que decorre entre 23 e 25 de fevereiro deste ano.

Neste evento, os compradores podem consultar os produtos das empresas presentes, marcar reuniões ou realizar 'live meetings'.

Vão também ser realizados no 'Digital Agrifood Summit', que conta com 74 empresas expositoras e cerca de 300 compradores internacionais, 'workshops' e conferências 'online'.

Seguem-se iniciativas como a Fruit Logística 2022 (Berlim), Iberflora (Valência, Espanha), Fruit Attraction (Madrid), Asia Fruit Logistica (Hong Kong), Fresh Produce Índia ou a International Conference of Producer Organizations for Fruits and Vegetables (ICOP).

A par deste investimento, a associação definiu também um conjunto de metas a alcançar até 2030, como o aumento das exportações do setor até 2.500 milhões de euros.

Por outro lado, a Portugal Fresh quer "atingir a média europeia da produção organizada", manter a "tendência de aumento" do consumo de frutas e hortícolas nacionais e equilibrar a balança comercial.

Entre janeiro e novembro de 2021, as exportações do setor cresceram 0,5% em valor para 1.570 milhões de euros e recuaram 3,3% em volume para 1.418.530 toneladas, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No período em causa, destacam-se mercados de exportação como Espanha (518 milhões de euros), França (227 milhões de euros), Holanda (187 milhões de euros), Alemanha (130 milhões de euros) e Reino Unido (113 milhões de euros).

Seguem-se a Bélgica (66 milhões de euros), Itália (44 milhões de euros) e EUA (34 milhões de euros).

Do valor total de exportações, 81% (1.271 milhões de euros), diz respeito a países da União Europeia (UE), enquanto os restantes 19% (299 milhões de euros) são extra UE.

Criada em dezembro de 2010, a Portugal Fresh tem 86 sócios empresariais, que representam mais de 4.500 produtores nacionais, e 16 sócios de especialidade (associações subsetoriais).

No total, esta associação representa 40% do valor da produção de frutas, legumes e flores.

