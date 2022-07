Destas 183 candidaturas, dois terços (66%), corresponde a micro, pequenas e médias empresas, segundo detalha a mesma informação.

Em causa está o resultado do primeiro concurso do Programa Apoiar Indústrias Intensivas de Gás, cujo período elegível compreendeu os meses de fevereiro e março, e que consiste na atribuição de apoios a fundo perdido às empresas mais afetadas pelo aumento do preço do gás natural.

Este programa tem uma dotação total de 160 milhões de euros e dirige-se a empresas "inseridas em setores com utilização intensiva de gás ou que tenham um custo total nas aquisições de gás em 2021 de, pelo menos, 2% do volume de negócios anual", refere o ministério liderado por António Costa Silva.

O aviso para este primeiro concurso foi publicado na primeira semana de junho, tendo o período de candidaturas sido encerrado em 30 de junho.

LT // JNM

Lusa/Fim