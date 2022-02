Em dezembro de 2021, a produção na construção recuou 3,9% na zona e 1,8% na UE, face ao mês homólogo de 2020.

Na comparação com o mês anterior, o indicador caiu 4% na zona euro e 3,1% na UE, segundo o serviço estatístico europeu.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os principais recuos homólogos foram registados na Alemanha (-13,6%), Eslovénia (-6,4%) e Áustria (-4,3%) e os maiores aumentos na Hungria (29%), Itália (19,3%) e Suécia (9,6%).

Na comparação com novembro, as maiores quebras da produção na construção observaram-se na Áustria (-8,1%), Alemanha (-7,3%) e França (-7%) e as principais subidas na Hungria (7,2%), Suécia (4,6%) e Bélgica (3,2%).

Em Portugal, a produção na construção avançou 3,6% face a dezembro de 2020 e recuou 0,8% na comparação com novembro de 2021.

