De acordo com dados do Índice de Produção na Construção Civil (IPCC), apesar deste resultado anual, a produção na construção civil cabo-verdiana cresceu 4% no último trimestre de 2022, após nove meses consecutivos em queda.

Segundo o relatório de 2022 do INE, a ligeira diminuição da produção na construção civil -- que compara com o crescimento de 10% em 2021 e a queda de 4,2% em 2020 -- reflete, ainda assim, o aumento de produção em todos os materiais, com exceção dos "materiais de construção".

Cabo Verde recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do PIB do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo cabo-verdiano baixou em junho a previsão de crescimento de 6% para 4%, que, depois voltou a rever, mas em alta, acima de 8% e já em dezembro para 10 a 15%.

PVJ // JH

Lusa/Fim