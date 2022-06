De acordo com o Índice de Produção na Construção Civil (IPCC), nos primeiros três meses do ano a produção foi negativa, numa variação que foi acompanhada pela diminuição dos materiais de eletricidade (-24,6%) e de base (- 9,5%).

Mas os valores registados no primeiro trimestre foram ainda superiores aos registados no trimestre anterior, que teve uma diminuição de 8,9%.

O valor registado entre janeiro e março é o terceiro mais baixo dos últimos quatro anos, só superado ainda pela queda histórica de 36,5% no segundo trimestre de 2020, motivado pelos efeitos da pandemia da covid-19.

No primeiro trimestre de 2022, a taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil foi de -0,5%, valor superior em 6,4 pontos percentuais face ao registo no trimestre anterior, ainda de acordo com o INE.

Relativamente ao índice trimestral, aquele instituto cabo-verdiano concluiu que a diminuição foi condicionada principalmente pela diminuição dos materiais de pintura (-19,6%) e de eletricidade (-14,2%).

