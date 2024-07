"O Índice de Produção Industrial registou um crescimento homólogo de 0,9%, resultado inferior em 4,7 pontos percentuais ao observado em abril. Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de 'energia', sem o qual o índice agregado teve uma variação de -1,1% (-0,5% no mês anterior)", avança o instituto estatístico.

Em maio, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas menos favoráveis do que as observadas no mês anterior, exceto o de 'bens intermédios'.

O agrupamento de 'energia' apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (1,8 pontos percentuais), originado por um aumento de 13,4% (47,9% no mês anterior).

Já o agrupamento de 'bens intermédios' passou de uma variação homóloga de -5,3%, em abril para -1,8% em maio, mas, ainda assim, deu o contributo negativo mais intenso para a variação do índice agregado (-0,6 pontos percentuais).

Por sua vez, os 'bens de investimento' contribuíram com -0,3 pontos percentuais, em resultado de uma taxa de variação de -1,6% (5,8% em abril).

A secção das indústrias transformadoras registou uma diminuição de 0,7% (-0,1% em abril).

Em termos mensais, o Índice de Produção Industrial registou uma queda de 3,2% em maio (-2,2% em abril).

O agrupamento de 'energia' registou uma redução de 15,3% (-10,2% no mês anterior), da qual resultou um contributo de -2,7 pontos percentuais, e os 'bens de investimento' apresentaram igualmente um contributo negativo (-1,2 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -5,8% (1,7% em abril).

Quanto ao agrupamento de 'bens intermédios', contribuiu com 0,6 pontos percentuais, em consequência do crescimento mensal de 2,0% (-1,3% em abril).

PD // JNM

Lusa/Fim