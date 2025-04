A quase 'imparável' judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, cujo bronze em Paris2024 lhe 'deu' nome de pavilhão na cidade natal de Tomar, é a grande favorita em -78 kg, categoria em que se apresenta como primeira cabeça de série.

Sampaio entrará ao 10.º combate no tatami 2, diante da jovem finlandesa Emma Krapu, de apenas 20 anos e que dá os primeiros passos entre a elite, depois da transição de juniores no último ano.

Em caso de triunfo, Patrícia Sampaio, que persegue o primeiro título europeu, depois de ter conquistado um bronze em 2023, estará nos quartos de final, fase decisiva do quadro para poder vir a lutar por uma medalha.

Já este ano, a tomarense venceu o conceituado Grand Slam de Paris e foi terceira em Tbilissi.

Jorge Fonseca, o único campeão mundial português -- e logo por duas vezes, em 2019 e 2021 -, perdeu fulgor com algumas lesões, já depois de ser bronze olímpico em Tóquio, em 2021, mas é sempre um nome a ter em conta, apesar da dificuldade do sorteio.

Mesmo partindo como cabeça de série, em oitavo, o judoca do Sporting tem logo um combate a doer, o segundo do dia no tatami 3 do Moraca Sports Center, e quando terá pela frente o russo Niiaz Bilalov, um oponente que o venceu duas vezes.

Fonseca, que foi quinto este ano no Grand Slam de Paris, entra na primeira ronda -- Sampaio apenas na segunda -, e um triunfo deixa-o nos oitavos de final, na mesma zona de quadro do campeão olímpico e mundial Zelim Kotsoyev, com quem apenas se poderá encontrar nos 'quartos', se tudo correr bem para ambos.

Nos Europeus em Podgorica, Portugal já competiu com sete judocas, garantindo uma medalha de prata por Catarina Costa (-48 kg), a quarta consecutiva na competição para a judoca da Académica, e na sexta-feira Taís Pina (-70 kg) ainda lutou pelo bronze, terminando em quinto.

RPM // VR

Lusa/Fim