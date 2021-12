Segundo a organização, em 2021 a indústria local acumulou alta de 5,7% e, em 12 meses, cresceu 5,7%.

O recuo de outubro alcançou três das quatro das grandes categorias económicas e 19 dos 26 ramos pesquisados.

Já em relação a outubro de 2020, na série sem ajuste sazonal, a indústria brasileira recuou 7,8% em outubro de 2021, intensificando as reduções de setembro (-4,0%) e agosto (-0,6%).

"Mais do que o resultado do mês em si, chama atenção a própria sequência de resultados negativos, cinco meses de quedas consecutivas na produção, período em que acumula retração de 3,7%", analisou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

"A cada mês que a produção industrial vai recuando, se afasta mais do período pré-pandemia. Nesse momento, está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020", acrescentou.

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram das indústrias extrativas (-8,6%) e produtos alimentícios (-4,2%).

"O fator mais importante é que as quedas foram disseminadas, mas as maiores influências vieram dos setores extrativo, que vinha de crescimento e foi impactado negativamente pelas quedas do minério de ferro e do petróleo, que representam aproximadamente 90% do setor", pontuou Macedo.

O setor de alimentos foi influenciado especialmente pelo comportamento negativo do açúcar, em função de uma antecipação da safra da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do país, devido a condições climáticas adversas.

"Além disso, o grupamento [grupo] de carnes, sobretudo bovinas, que ainda sofre com as restrições das exportações para China, por conta do mal da vaca louca. A inflação em patamares mais elevados também afeta a produção no setor", disse o especialista do IBGE.

Por outro lado, entre as sete atividades com crescimento na produção, a de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,7%) exerceu o principal impacto em outubro de 2021, intensificando o avanço de setembro (1%).

Também foram observados resultados positivos de outros produtos químicos (2,1%) e de produtos de borracha e de material plástico (1,8%).

CYR // PJA

Lusa/Fim