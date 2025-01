Relativamente ao mês de dezembro, o índice da produção industrial diminuiu 4,9%, menos 2,4 pontos percentuais (p.p.) que em novembro.

A variação mensal do índice agregado foi de -4,2%, já no quarto trimestre a variação diminuiu 1,0% face ao período homólogo.

Em relação ao conjunto do ano de 2024, o agrupamento de energia registou o melhor desempenho, com uma variação média anual de 5,4% (-3,4% no ano anterior), enquanto o agrupamento de bens intermédios apresentou a variação negativa de 2,3%, já as indústrias transformadoras tiveram uma variação nula, após uma redução de 3,6% em 2023.

Na comparação com o período homólogo, o agrupamento da energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, com uma variação negativa de 15,4%.

Os bens de consumo registaram um contributo negativo em dezembro, na ordem dos 6,1%, tendo o único contributo positivo sido o dos bens de investimento que passou uma taxa de variação de -0,6%, em novembro, para 0,5%.

AJR // EA

Lusa/fim