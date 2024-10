Na nota, em que deu conta dos dados operacionais previsionais do período em análise, a EDP disse que, até setembro, "as energias renováveis representaram 97% da produção total de eletricidade da EDP, totalizando 40,5 TWh, um aumento de 18% face ao mesmo período de 2023, refletindo o forte compromisso da EDP com a transição energética".

Segundo a EDP, a produção hídrica "aumentou 52% face ao período homólogo, para 13,6 TWh, 2,8 TWh acima do esperado para o período na Península Ibérica, suportada por elevados volumes de afluência" nos primeiros nove meses deste ano, com uma "produção hídrica em Portugal 33% acima da média histórica vs. 21% abaixo da média" nos primeiros nove meses de 2023.

Segundo a EDP, "no final de setembro, os níveis dos reservatórios hídricos em Portugal situavam-se nos 61%, o que, apesar de abaixo dos níveis em setembro de 2023, encontra-se +11 p.p. [pontos percentuais] acima da média histórica para este período do ano".

Segundo o comunicado, "a produção eólica e solar aumentou 6%, suportada pelo aumento de 78% na produção solar face ao período homólogo, resultado do forte crescimento da capacidade instalada, representando 75% do total das adições dos últimos 12 meses".

Já "o peso da energia solar no portefólio de produção de eletricidade aumentou de 6% nos 9M23 [primeiros nove meses de 2023] para 10% nos 9M24 [primeiros nove meses de 2024]".

Por sua vez, "a produção eólica diminuiu 2% face ao período homólogo, impactada essencialmente pela América do Sul, uma vez que a melhoria dos recursos eólicos nos EUA e na Europa foi mitigada pelos menores recursos eólicos no Brasil e pelas três transações de rotação de ativos em Espanha, Polónia e Brasil", concluídas no segundo semestre de 2023.

"A produção térmica baixou 77%, -97% no carvão e -63% no gás, devido aos menores fatores de utilização de capacidade térmica na Península Ibérica suportados pela venda de 80% da central a carvão de Pecém no Brasil e da nova parceria 50/50 na termoelétrica de Aboño em Espanha (-1.6 GW), refletindo o compromisso da EDP de ser coal free até 2025", destacou.

Segundo a EDP, "na atividade de comercialização, na Península Ibérica o volume de eletricidade comercializado diminuiu 9% em termos homólogos, refletindo principalmente a diminuição de volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha e a diminuição do número de clientes em Portugal", sendo que, no gás, "os volumes vendidos diminuíram 12% em relação ao período homólogo".

No Brasil, a eletricidade distribuída "registou um aumento de 10% face ao período homólogo, devido às elevadas temperaturas e ao aumento de 2% no número de clientes ligados à rede face aos 9M23 [primeiros nove meses de 2023]", sendo que, na distribuição de eletricidade na Península Ibérica, a eletricidade distribuída aumentou 2% face aos 9M23 e o número de clientes ligados à rede aumentou 1% face aos 9M23".

ALN // MSF

Lusa/Fim