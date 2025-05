Segundo o relatório mensal da ANPG, a produção total no mês foi de 30 milhões de barris, 7,9% abaixo do previsto, com uma eficiência operacional de 86,6%.

A agência destacou também a produção de gás associado, grande parte do qual foi reinjetado nos reservatórios ou usado para gerar energia e abastecer a fábrica de gás natural liquefeito (ALNG).

Esta fábrica produziu 3,8 milhões de barris de óleo equivalente, mas registou uma redução de cerca de 10% face à meta, devido a reparações e a uma avaria.

O barril de óleo equivalente é uma medida padronizada que combina diferentes fontes de energia, por exemplo petróleo e equivalentes energéticos de gás.

Os levantamentos totais de petróleo em abril somaram 31 milhões de barris, dos quais 29 milhões foram exportados e cerca de 1,8 milhões foram entregues à refinaria de Luanda.

Durante o mês, estiveram em operação 14 unidades de sondagem, tendo sido realizados trabalhos em 28 poços.

