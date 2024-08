De acordo com dados da exceção orçamental de janeiro a junho, a que a Lusa teve hoje acesso, Moçambique produziu neste período 34.899 toneladas de grafite, 11% da meta estipulada para este ano, que é de 329.040 toneladas, o que compara ainda com as 58.708 toneladas nos primeiros seis meses de 2023.

Este forte decréscimo, lê-se no documento, é "resultante da paralisação das atividades" da GK Ancuabe Graphite Mine, desde 2023, "bem como a interrupção das atividades" da Twigg Mining and Exploration - subsidiária em Moçambique da mineradora australiana Syrah -, "devido à baixa demanda por este mineral no mercado internacional, aliada à volatilidade de preços".

A mina de grafite de Balama, norte de Moçambique, estreou-se no primeiro semestre na exportação daquele minério para um fabricante de baterias indonésio, que comprou 10 mil toneladas, anunciou em abril a mineradora australiana Syrah.

De acordo com uma informação divulgada aos mercados pela Syrah, que detém aquela mina em Cabo Delgado, tratou-se da "primeira venda de grandes volumes" de grafite natural de Balama para a Indonésia, adquirido pela empresa BTR New Energy Materials.

Segundo a Syrah, trata-se do "primeiro grande volume de venda de grafite natural para um participante da cadeia de fornecimento de baterias fora da China".

"Esta venda a granel segue-se a um envio experimental de contentores de finos de grafite natural de Balama para a Indonésia" no primeiro de 2024, explicou a mineradora, acrescentando que esta exportação "é mais um desenvolvimento importante" na estratégia de diversificação de vendas.

A mineradora acrescentou que a empresa BTR New Materials Group está a construir na Indonésia uma fábrica de baterias de 478 milhões de dólares (429 milhões de euros), "que deverá iniciar a produção em 2024", prevendo igualmente novas vendas daquela mina para a empresa.

A Syrah explicou ainda que as vendas de grafite natural da mina de Balama no primeiro trimestre "foram semelhantes" às do último trimestre de 2023.

"As condições de demanda de grafite natural na China foram impactadas pela incerteza relacionada com a concessão de licenças de exportação de grafite à China", admite a empresa a mineradora.

A produção de Balama tinha subido para 41 mil toneladas de grafite natural no primeiro trimestre de 2023, face a 35 mil toneladas no trimestre anterior, acima das vendas, que subiram de 28 para 30 mil toneladas.

A firma australiana está também a construir a Vidalia, Estados Unidos da América, uma fábrica de material para baterias, que será alimentada com minério moçambicano, neste caso com duas toneladas enviadas em abril do ano passado.

Moçambique espera este ano mais de 329.040 toneladas de grafite, matéria-prima necessária à produção de baterias para viaturas elétricas, o que seria um aumento superior a 180% face ao desempenho de 2023, segundo a previsão do Governo.

No documento de suporte à proposta do Plano Económico e Social do Orçamento do Estado (PESOE) para 2024, o Governo afirmava que a produção da grafite "vai aumentar significativamente".

Para a estimativa foram considerados os planos das duas empresas de produção deste mineral, apesar de até ao primeiro semestre de 2023 estar "com uma realização de 22%", devido à "fraca demanda deste minério no mercado internacional", o que levou a Twigg Mining and Exploration [subsidiária da Syrah Resources Limitada], maior produtora, "a interromper temporariamente as suas atividades de mineração e processamento nos meses de maio e junho".

Moçambique produziu 120.000 toneladas de grafite em 2020, desempenho que caiu para 77.116 toneladas no ano seguinte, enquanto as estimativas para 2022 e 2023 foram, respetivamente, de 182.024 e 117.416 toneladas.

