De acordo com as Estatísticas do Setor Automóvel, em 2008 foram produzidos 132.242 ligeiros de passageiros, 36.178 ligeiros de mercadorias e 42.913 comerciais, números que ascenderam, 12 anos depois, a, respetivamente, 211.281, 49.855 e 52.955 unidades.

Por sua vez, os veículos automóveis produzidos em Portugal para exportação e para o mercado interno passaram de 267.163 unidades, entre ligeiros de passageiros, de mercadorias e comerciais pesados, em 1997 para 264.236 no ano passado.

Por fábrica, a Volkswagen Autoeuropa produziu 192.000 veículos em 2020, seguida pela Peugeot Citroën (64.659), Mitsubishi FusoTruck Europe (6.051), Toyota Caetano (1.465) e CaetanoBus (61).

Entre 2019 e 2020, por marca, a produção da Toyota de ligeiros de passageiros, mercadorias e comerciais pesados caiu 38,8%, seguida pela da Seat (-36,2%), Fuso (-31,2%), Volkswagen (-24,2%), Citroën (-19,9%) e Peugeot (-19,1%).

No sentido oposto, a produção da Caetano quase quadruplica para 61 unidades e a da Opel mais do que duplicou para 3.497.

Em 2020, foram montados 616 veículos comerciais pesados em Portugal, abaixo das 2.863 unidades verificadas no ano anterior.

No que se refere aos veículos montados em 2020, contabilizam-se 353 da Caetano e 263 da Fuso.

Já as matrículas de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos em Portugal subiram de 12.785 em 1996 para 32.097 em 2020.

Só em 2020, destacam-se, dentro das matrículas até 50 centímetros cúbicos (cm3), as marcas SYM (585), Keeway (295), Piaggio (284) e Peugeot (173).

Com cilindrada superior a 50 cm3, destacam-se a Honda (8.074), Yamaha (5.167) e Keeway (2.773).

