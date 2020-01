Produção da Galp Energia cresceu 21% no 4.º trimestre de 2019 A produção média de petróleo da Galp Energia cresceu 21% no quarto trimestre do ano relativamente ao período homólogo, passando para 135 mil barris por dia, segundo os dados preliminares da empresa hoje divulgados. economia Lusa economia/producao-da-galp-energia-cresceu-21-no-4_5e30237bd617441277a78505





Os resultados, publicados na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), visam fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e comerciais a que a Galp esteve sujeita no quarto trimestre de 2019.

Na informação enviada à CMVM, a empresa frisa que os dados disponíveis são valores preliminares e que toda a informação está sujeita a alterações e pode diferir dos resultados a publicar no dia 18 de fevereiro.