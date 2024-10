De acordo com a associação, no mês de setembro foram produzidos em Portugal "29.919 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 106,1% face ao mês homólogo de 2023", o que, segundo a ACAP, se deve "ao facto de, no mês de setembro de 2023, ter existido uma quebra significativa na produção".

Por outro lado, "em termos acumulados, nos nove meses de 2024, saíram das fábricas instaladas em Portugal 239.723 veículos, ou seja, mais 1,6% do que em igual período do ano anterior".

Destes, 187.105 são ligeiros de passageiros, 50.383 ligeiros de mercadorias e 2.235 veículos pesados.

A ACAP indicou que a informação estatística relativa ao acumulado do ano "confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo".

A associação revelou que a Europa continua a ser o mercado principal nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 85,5% do total, destacando-se a Alemanha (22,4%), Itália (13,6%), França (11,5%) e Espanha (9,4%).

Já no que diz respeito a "regiões, o mercado africano, liderado pela Argélia (4,5%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 7,5% das exportações", sendo que a Ásia está no terceiro lugar, com 3,5%.

ALN // CSJ

Lusa/Fim