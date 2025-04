O BCE informou hoje que os contactos tiveram lugar com representantes de 79 empresas líderes da zona euro entre 17 e 26 de março, antes de Trump anunciar novas tarifas em 26 de março e em 02 de abril.

"Muitos prestadores de serviços às empresas (incluindo serviços de emprego, TI e consultoria) disseram que os clientes estão a adiar grandes projetos, tendo em conta a atual incerteza em relação, por exemplo, às tarifas", disse o BCE.

A procura de automóveis de passageiros está a estagnar e permanecerá baixa ou crescerá apenas moderadamente a curto prazo, de acordo com as principais empresas da zona euro.

No entanto, acrescenta o BCE, a indústria de veículos pesados está a preparar-se para aumentar a produção ainda este ano.

Os produtores de outros equipamentos de transporte têm uma forte produção para poderem cobrir as grandes carteiras de encomendas.

Muitas empresas vão esperar para ver o que vai acontecer com as tarifas ou estão céticas quanto à sua introdução ou duração, de acordo com os resultados destes contactos.

As empresas creditam também que as tarifas terão efeitos negativos nos consumidores norte-americanos e que não encorajarão grandes investimentos nos EUA, porque as empresas hesitarão em tomar decisões a longo prazo.

"O principal impacto dos anúncios de tarifas até agora foi levar as empresas a suspenderem alguns investimentos e a avaliarem a sua dependência de fatores de produção dos EUA", segundo o BCE.

As empresas que "reavaliaram as suas perspetivas tendo em conta as tarifas atuais ou previstas esperavam uma redução da atividade e, em geral, preços mais elevados", adverte a instituição monetária.

Quanto ao anúncio do aumento das despesas em defesa na Alemanha e em toda a União Europeia (UE), as empresas esperam que tenha um impacto positivo na atividade económica.

