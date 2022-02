Uma nota do gabinete do primeiro-ministro avança que Carlos Agostinho do Rosário vai manter encontros com governantes do país árabe e dirigir o Fórum de Negócios Moçambique - Emirados Árabes Unidos.

O evento vai servir para a apresentação de potencialidades económicas de Moçambique e interação entre homens de negócios dos dois países.

Carlos Agostinho do Rosário será acompanhado pelos ministros da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, e da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, bem como quadros de diversas instituições estatais moçambicanas.

A Expo 2020 Dubai, que foi adiada um ano por causa da pandemia de covid-19, arrancou em 01 de outubro de 2021 e é a primeira vez que acontece naquela região do globo.

A Exposição Mundial, que termina em 31 de março, é o primeiro megaevento desde o início da pandemia onde são esperados 25 milhões de visitantes.

PMA // LFS

Lusa/Fim