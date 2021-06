"Fui recenseado hoje, numa oportunidade de apelar a todos a participarem nesta que é a maior operação estatística que se realiza no país, de 10 em 10 anos", afirmou o chefe do Governo, após ser recenseado em sua casa por inquiridores do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o primeiro-ministro, o recenseamento é uma base de dados muito importante não só para saber o número de cabo-verdianos, os que estão a residir no país, em que condições vivem.

"Como faculta, entre outros, elementos como o agregado familiar, a situação do rendimento familiar, criando mecanismos para termos políticos que sejam muito mais assertivas", defendeu Correia e Silva, que garantiu a salvaguarda da confidencialidade das pessoas.

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021), considerada a maior operação estatística em Cabo Verde, arrancou em 16 de junho e vai até dia 30, mas o INE está a ponderar a possibilidade de alargar por mais alguns dias, devido à recusa de algumas pessoas, mas também para reconfirmar alguns dados.

O anterior recenseamento da população em Cabo Verde foi realizado pelo INE em 2010 e no atual a recolha de dados é feita em formato eletrónico.

Está a ser recenseada toda a população que no momento da recolha de dados se encontre no território nacional, e além de alojamentos familiares, também coletivos, hotéis, estabelecimentos turísticos, hospitais, estabelecimentos prisionais e quartéis.

Cabo Verde já realizou quatro recenseamentos após a independência, em 1980, 1990, 2000 e 2010. No anterior, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos.

Atualmente, as estimativas apontam para cerca de 550.000 habitantes em Cabo Verde e o INE avançou que até agora já foram recenseadas mais de 480 mil pessoas.

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado para este ano, face à pandemia de covid-19.

A operação envolve cerca de 2.000 profissionais, entre supervisores, controladores, recenseadores, técnicos de informática e comunicação, administrativos e pessoal de apoio.

Segundo o INE, os resultados preliminares serão apresentados um mês após a conclusão dos trabalhos de terreno e os definitivos até março de 2022.

A realização da operação está estimada em cerca de 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), financiados, além do Governo de Cabo Verde, pela cooperação luxemburguesa, União Europeia, Escritório Conjunto das Nações Unidas e a cooperação espanhola.

RIPE (PVJ) // JH

Lusa/Fim