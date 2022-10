"Podemos ver que houve detonações perto do Nord Stream 1 e 2 na zona económica exclusiva sueca, que causaram danos significativos aos gasodutos", afirmou o promotor especial encarregado da investigação paralela sueca, em comunicado à imprensa.

"As inspeções no local do crime reforçaram as suspeitas de sabotagem agravada. Foram feitas apreensões no local que serão investigadas", disse ainda.

Na última semana de setembro, após a descoberta de fugas no gasoduto Nord Stream 2, soube-se que o gasoduto Nord Stream 1, que fornece gás da Rússia à Alemanha, ficou afetado em dois pontos de fuga no Mar Báltico, segundo autoridades dinamarquesas e suecas.

Washington e Moscovo acusaram-se mutuamente pela tentativa de sabotar os gasodutos construídos pela Rússia.

As autoridades dinamarquesas e suecas detetaram fugas no gasoduto Nord Stream 1, que a Rússia encerrou no início de setembro, e no gasoduto Nord Stream 2, que nunca foi posto em funcionamento devido à falta de autorização da Alemanha, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Apesar de não estarem operacionais, os dois gasodutos operados por um consórcio do 'gigante' russo Gazprom estavam cheios de gás.

VP (PNG) // CSJ

Lusa/Fim