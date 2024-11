As simulações para a Lusa da Deco/Dinheiro&Direitos consideram um cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos.

No próximo mês, os clientes com contratos de crédito com a indexante a seis meses vão pagar uma prestação de 697,91 euros, menos 87,91 euros que na última revisão, em junho, quando correspondia a 785,82 euros.

Para as modalidades indexadas à Euribor a 12 meses, a média em novembro foi de 2,506%, o que em dezembro representa uma redução de 1,516 pontos face a dezembro de 2023. Em termos práticos, e para um crédito com as condições estimadas pela Deco/Dinheiro&Direitos, tal representa uma redução de 133,18 euros, para uma prestação de 674,07 euros.

Para a indexante mais curta, a redução na prestação é de 47,58 euros face a setembro, passando o mutuário a pagar 716,73 euros.

Estes cenários foram calculados tendo por base a média da taxa Euribor em novembro, de 2,788% a seis meses, 3,007% a três meses e 2,506% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Desde o início do ano que as pessoas que têm crédito à habitação estão a registar descidas na prestação mensal, à medida que a data do contrato renova.

De acordo com dados do Banco de Portugal (BdP), a Euribor a seis meses é a mais dominante entre o 'stock' de crédito com taxa variável para compra de habitação em Portugal, representando 37,26% do montante total em setembro, seguindo-se as indexadas a 12 meses (33,37%) e a três meses (25,46%).

