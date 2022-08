Nyusi falava durante a tomada de posse do novo vice-ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano, Amilton Alissone.

Dirigindo-se ao empossado e ao titular do pelouro, Mateus Magala, que também foi investido no cargo recentemente, o chefe de Estado realçou que a direção do ministério deve encontrar soluções para assegurar um sistema de transportes "disponível, acessível, de qualidade e com custos aceitáveis".

As dificuldades que a área atravessa, prosseguiu, serão removidas através de uma cultura de diálogo com todos os atores que operam no sistema de transportes.

O Presidente moçambicano apelou ao desenvolvimento da infraestrutura de comunicação digital no país, realçando que a pandemia de covid-19 demonstrou o caráter vital desta área.

"É importante massificar a comunicação digital, tornando-a acessível a todos os cidadãos onde quer que estejam, independentemente das suas capacidades financeiras", enfatizou Filipe Nyusi.

A tecnologia digital, prosseguiu, aproxima as pessoas, reduz custos e disponibiliza informação em tempo útil.

Assinalando que faltam três anos para o fim do atual mandato de governação, Filipe Nyusi fez uma analogia com um jogo de futebol, ao apontar que "por vezes, os golos fazem-se nos últimos minutos".

A referência de Nyusi à necessidade de custos acessíveis nos transportes acontece numa altura em que as cidades moçambicanas estão a incrementar os preços de viagem no transporte rodoviário, devido ao agravamento dos custos dos combustíveis, atribuído à guerra Rússia-Ucrânia.

A carestia dos preços dos transportes e dos produtos de primeira necessidade no país voltou a criar o espetro de tensões sociais e de manifestações nas cidades, com apelos anónimos nas redes sociais para protestos contra as autoridades.

PMA // JH

Lusa/Fim