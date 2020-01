Presidente moçambicano diz que diálogo com credores é "inevitável" para mais confiança O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou hoje "inevitável" o diálogo com os credores da dívida pública do país para o reforço da confiança dos parceiros de cooperação e dos mercados financeiros nacionais e internacionais. economia Lusa economia/presidente-mocambicano-diz-que-dialogo-com_5e1f0b5c22bb341c1a22166b





"O diálogo com os credores será inevitável, com vista a reforçar a confiança do país junto dos parceiros de cooperação para o desenvolvimento e dos mercados financeiros nacionais e internacionais", frisou Filipe Nyusi, no discurso de posse para mais um mandato e último constitucionalmente permitido.

Os países e instituições internacionais que apoiam o Orçamento do Estado moçambicano suspenderam a sua ajuda, na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas, em 2016.