Presidente do MozaBano nomeado para prémio de Banqueiro Africano do Ano

O presidente do MozaBanco de Moçambique é um dos nomeados para o prémio de Banqueiro Africano do Ano, um galardão atribuído com o patrocínio do Banco Africano de Desenvolvimento durante os Encontros Anuais desta instituição financeira multilateral.