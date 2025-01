"Penso que a abordagem cautelosa é correta, tendo em conta a elevada incerteza", disse o presidente do banco central alemão e membro do conselho do BCE em entrevista ao boletim financeiro 'Der Platow Brief', quando questionado sobre cortes nas taxas de juro.

"Atualmente, a inflação ainda é elevada. Os preços dos serviços, em particular, estão novamente a subir de forma dinâmica. Por conseguinte, não devemos apressar o caminho da normalização a nível da política monetária", sublinhou.

O Banco Central Europeu (BCE) publicou na quinta-feira as atas da sua última reunião de política monetária, realizada em 11 e 12 de dezembro, que revelaram que, inicialmente, alguns membros do conselho do BCE eram da opinião de que poderia ter sido considerada uma redução de 50 pontos base.

"Os 25 pontos base foram apropriados, como demonstraram os dados da inflação alemã de dezembro, que foram novamente um pouco mais elevados do que o mercado esperava", comentou Nagel.

"Mas não acho que seja errado falar também de 50 pontos base", acrescentou.

Em dezembro, o BCE reduziu por unanimidade as taxas de juro em 25 pontos base para 3%.

A próxima reunião do conselho do BCE terá lugar em 30 de janeiro e os mercados poderão analisar mais de perto a política monetária do BCE.

MC // JNM

Lusa/Fim