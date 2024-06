A deslocação, que vai decorrer entre 01 e 13 de julho, foi aprovada terça-feira pelo parlamento nacional timorense com 35 votos a favor, 10 contra e uma abstenção.

José Ramos-Horta recebeu em maio as cartas credenciais do embaixador de Angola para Timor-Leste, José André de Lemos, o primeiro dos PALOP a abrir embaixada no país.

Timor-Leste e Angola têm vários acordos de cooperação assinados, sendo os últimos nos domínios da assistência militar e de petróleo.

"Chega o momento de reforço desta dinâmica e intercâmbio entre os nossos dois países. No âmbito destes acordos serão agora encontradas áreas de comum interesse e a contribuição que poderão dar a um 'upgrade' na economia dos dois países", salientou em maio o embaixador angolano.

O embaixador de Moçambique para Timor-Leste e Indonésia, Belmiro José Malate, manifestou em fevereiro, durante uma visita a Díli, a disponibilidade do país para apoiar as autoridades timorenses na capacitação de quadros e na formação de professores em língua portuguesa e no setor dos hidrocarbonetos.

