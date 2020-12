Sissoco Embaló reuniu-se com os jornalistas para fazer um balanço deste ano, responder a todas as perguntas e ainda anunciar perspetivas para 2021.

O Presidente guineense voltou a frisar ser um dirigente da "geração do concreto" para anunciar que em 2021 a Guiné-Bissau vai lançar várias obras, nomeadamente a construção de 300 quilómetros de estradas alcatroadas.

Embaló enumerou as entidades com as quais o país já concluiu negociações e outras em fase de conclusão que vão financiar as obras das estradas, obras de dragagem do porto comercial de Bissau, melhoria nas comunicações móveis e emissão de novos passaportes.

O Presidente guineense anunciou ainda que em 2021 vários países vão abrir embaixada em Bissau e o país vai ter representações em várias partes do mundo, com destaque para os países árabes, frisou.

O chefe de Estado disse que já em janeiro a Guiné-Bissau vai ter o primeiro cidadão como representante num dos países da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e outro como um dos vice-presidentes do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD).

Umaro Sissoco Embaló afirmou igualmente que em 2021 uma empresa turca, por si contactada, vai iniciar as obras de requalificação do aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

Embaló não se alongou muito quando se referia ao facto de o Governo estar em negociações com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos para a construção de um novo aeroporto internacional na vila de Nhacra, a 30 quilómetros de Bissau.

O Presidente apenas disse pretender que a empresa turca faça do atual aeroporto aquilo que fez noutros países da sub-região africana, com mais comodidade e fluidez no escoamento de passageiros e cargas.

Entre outros anúncios para 2021, Umaro Sissoco Embaló disse que tudo isso é fruto de um "trabalho de recuperação da credibilidade" da Guiné-Bissau, tarefa que considerou só ser possível com o apoio de países amigos como o Senegal e Portugal, destacou.

"Temos uma boa relação com Portugal. Os europeus e muitos países da CEDEAO perguntam-nos como estamos com os portugueses, basta Portugal dizer, como tem estado a dizer, que temos que apoiar a Guiné-Bissau para as coisas acontecerem", sublinhou o líder guineense.

