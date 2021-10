Presidente da Anacom destaca "passo histórico" na concorrência do setor em Portugal

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, destacou hoje o "passo histórico" em termos de concorrência do setor das telecomunicações em Portugal, no âmbito do leilão 5G, contando com seis operadores móveis.

