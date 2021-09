Os deputados do PS na Assembleia da República eleitos pelos Açores solicitaram, em 27 de julho, a presença no parlamento do presidente executivo da ANA Aeroportos, Thierry Ligonniére, devido à ampliação da pista do aeroporto da Horta, no Faial, que foi hoje aprovada por unanimidade pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Assim, o presidente executivo da gestora de aeroportos do grupo VINCI será ouvido, em data ainda a agendar.

Em nota de imprensa, os deputados socialistas João Castro, Isabel Rodrigues e Lara Martinho indicaram, na ocasião, que querem que o responsável da ANA preste "esclarecimentos referentes à ampliação da pista do aeroporto da Horta".

O comunicado realçava que, devido à dimensão da pista, o aeroporto da Horta "opera com penalizações na ligação ao continente", o que afeta o "número de passageiros, a bagagem, a carga e o próprio combustível".

Os socialistas lembravam também que a Assembleia da República já aprovou uma resolução que recomenda ao Governo a "adoção de medidas urgentes para a ampliação da pista" daquela infraestrutura.

O PS/Açores realçava ainda que o Orçamento do Estado prevê que sejam tomados os "procedimentos necessários para a viabilização e antecipação da ampliação da pista do aeroporto da Horta".

Contudo, assinalavam os socialistas, a ANA tornou público "não estar fora de hipóteses" promover uma "diminuição efetiva de pista utilizável para aterragem e deslocação das aeronaves".

"Nesse sentido e referindo-se à gravidade da situação, face a uma posição desta natureza, os deputados socialistas referem ser um desrespeito claro pelas recomendações da Assembleia da República e pelos compromissos assumidas pelo atual Governo da República", concluía o comunicado.

Em 24 de junho, o PS do Faial, nos Açores, alertou para uma "redução da área útil" da pista do Aeroporto da Horta no projeto de ampliação, lamentando o silêncio do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) e a "subserviência" à empresa concessionária.

Em 14 de junho, o Governo da República criou um grupo de trabalho para estudar a ampliação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, que irá integrar representantes dos ministros do Planeamento e das Infraestruturas.

Em 11 de maio foi revelado que a prioridade para o aeroporto da Horta é completar a área de segurança até 2024, segundo a ANA, que assumiu o "compromisso" de analisar a ampliação da pista, numa resposta que deixou o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, "satisfeito".

