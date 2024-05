"O presidente do Conselho de Administração do grupo AdP, dr. José Furtado, aquando do início de funções do Governo, solicitou uma reunião à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a qual se realizou a 12 de abril. Nessa reunião, o dr. José Furtado colocou o lugar à disposição", anunciou hoje, em comunicado, o Governo.

Segundo o Ministério do Ambiente e Energia, José Furtado, que ocupava o cargo há quatro anos, demonstrou vontade de "abraçar novos desafios profissionais".

Maria da Graça Carvalho aceitou o pedido e foi acordado que o processo de transição "seria feito dentro de um quadro de normalidade".

Um dia depois, José Furtado enviou uma carta a formalizar o seu pedido de renuncia, refere a mesma nota.

O Ministério do Ambiente e Energia agradece a José Furtado, esperando poder continuar a contar "com o seu contributo noutras funções públicas".

PE // JNM

Lusa/Fim