Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço irá tratar no terreno de questões ligadas ao desenvolvimento do Cunene, entre as quais a problemática da seca.

Do programa consta uma visita à localidade de Cafu, para avaliar o andamento do projeto local de combate aos efeitos da seca, que compreende o sistema de captação de água no rio Cunene, o processo de bombagem, a conduta e o canal aberto.

O chefe do executivo angolano vai reunir-se também, em Ondjiva, capital do Cunene, com os governadores de quatro províncias da região sul fortemente afetadas por aquele fenómeno natural (Cunene, Cuando Cubango, Huíla e Namibe).

O governante terá audiências com figuras representativas da sociedade civil, nomeadamente autoridades tradicionais, religiosas, empresários e jovens.

