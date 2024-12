"O Presidente Cyril Ramaphosa receberá na quinta-feira, dia 12 de dezembro, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, de Angola, no Union Buildings em Pretória", indicou o porta-voz presidencial Vincent Magwenya.

A visita tem por objetivo "solidificar as relações entre os dois países que partilham profundos laços históricos", adiantou.

Após o encontro no Palácio Presidencial, os dois chefes de Estado vão proceder à abertura de um Fórum Empresarial, na tarde da visita de Estado de João Lourenço à capital sul-africana.

"O fórum será subordinado ao tema África do Sul e Angola: Trabalhar Juntos para Forjar uma Nova Era de Cooperação e Parcerias para Aumentar o Comércio e o Investimento Mutuamente Benéficos", salientou a presidência sul-africana sem avançar detalhes.

Em 01 de novembro, o chefe da diplomacia da África do Sul, Ronald Lamola, foi recebido por João Lourenço no Palácio Presidencial, na capital angolana, Luanda.

O encontro serviu para abordar pormenores desta visita do chefe de Estado angolano à África do Sul, segundo a Presidência angolana.

O ministro sul-africano abordou igualmente com o seu homólogo, Téte António, áreas específicas de cooperação bilateral, nomeadamente nos setores da produção de energia elétrica, mineração e agricultura.

Aquando da sua visita a Angola, em agosto, Cyril Ramaphosa, reconheceu o papel de Angola na mediação do conflito entre a República Democrática do Congo (RDCongo) e o Ruanda, sendo a questão da segurança nos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) um dos temas que deverá voltar a estar em cima da mesa no encontro da próxima semana.

Além do conflito no leste da RDCongo, país que faz fronteira com Angola, Moçambique, que faz fronteira com a África do Sul, tem sido palco de uma onda de contestação aos resultados das eleições gerais de 09 de outubro anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral e que têm ainda de ser validados pelo Conselho Constitucional.

Até à data, pelo menos 88 pessoas morreram e mais de 270 foram baleadas em protestos de contestação dos resultados eleitorais em Moçambique, segundo a ONG Plataforma Eleitoral Decide.

Angola e África do Sul estabeleceram relações diplomáticas em 1994, na sequência do fim do 'apartheid' neste país e da tomada de posse de Nelson Mandela como o primeiro Presidente democraticamente eleito.

As relações de cooperação bilateral entre Angola e a África do Sul, o país mais industrializado a nível da África Austral com um dos maiores Produtos Internos Brutos (PIB) da África Subsaariana, têm o seu quadro jurídico assente no Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural, assinado a 29 de abril de 1998, em Luanda, aquando da visita do então Presidente sul-africano, Nelson Mandela, ao país.

Os dois países assinaram vários Acordos de Cooperação, dentre os quais o Acordo sobre a criação da Comissão Bilateral, assinado a 20 de novembro de 2000, em Luanda.

Em agosto, Cyril Ramaphosa, que tomou posse em junho para o seu segundo mandato após o seu partido, o ANC, ter perdido a maioria absoluta pela primeira vez em 30 anos, realizou uma visita de algumas horas a Luanda, acompanhado do ministro das Relações Internacionais e Cooperação, Ronald Lamola, e da ministra da Defesa, Angie Motshekga.

