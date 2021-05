Segundo o Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola (CIPRA), Bertrand Camus, presidente da Sociedade Francesa de Suez, uma multinacional ligada a sistemas de tratamento de águas residuais e saneamento, entre outras áreas empresariais, foi o primeiro empresário a ser recebido por João Lourenço.

O chefe de Estado angolano recebeu também Thibaud Foucard, presidente do Banco Rostchschid e concluiu os trabalhos da manhã com uma audiência a Jean Marc Nasr, vice-presidente Executivo de Sistemas Espaciais da AIRBUS.

"A Airbus, das maiores produtoras de aviões do mundo à semelhança da norte-americana Boeing, executa desde há algum tempo o satélite angolano de reposição ao ANGOSAT 1, que não teve missão bem-sucedida no espaço", acrescenta o CIPRA.

A Rádio Nacional de Angola adianta que João Lourenço se vai reunir hoje com os seus homólogos francês, Emmanuel Macron, e sul-africano, Cyril Ramaphosa, tendo reservado ainda mais um encontro bilateral, na terça-feira, com o primeiro-ministro português, António Costa.

A cimeira sobre financiamento das economias africanas, que decorre esta terça-feira em Paris, conta com a participação de líderes africanos e europeus para discutir questões relacionadas com a dívida dos países africanos, o investimento privado, a construção de infraestruturas e as reformas económicas nos países africanos.

