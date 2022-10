Segundo uma nota do Palácio Presidencial foram indicadas Albina Africano, que tutelou as pastas do Petróleo e da Indústria e foi recentemente comissária de Angola para a Expo Dubai 2020, e a bióloga Adjani Costa, que foi ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, tendo sido ambas já consultoras.

O ex-ministro do Interior Ângelo Tavares, e o antigo responsável das Relações Exteriores Assunção dos Anjos, que foi também embaixador em Portugal são outros dos escolhidos por João Lourenço.

Flávio Fonseca, ex-diplomata e irmão do atual embaixador em Portugal, Carlos da Fonseca, é reconduzido no cargo de consultor, bem como João Baptista Tchindandi (general "Black Power") e antigo governador do Cuando Cubango.

Mena Abrantes, escritor e dramaturgo, o nacionalista Paulo Tjipilica, que foi provedor de Justiça, Paulo Fernando de Matos e Santana André Pitra (general "Petroff"), também antigo ministro do Interior, completam a lista de consultores.

Num outro despacho, João Lourenço nomeou 37 vice-governadores para as 18 províncias angolanas.

