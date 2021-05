Em despacho presidencial nº59/21 de 03 de maio, a que a Lusa teve hoje acesso, João Lourenço refere que o acordo foi aprovado ao abrigo do Projeto de Estabilização Macroeconómica e Financiamento da Política de Desenvolvimento Inclusivo e Diversificação Económica de Angola.

Denominado Development Policy Financing Operation (DPF2), o acordo, assinala o documento, surge igualmente da necessidade de se "estabelecer as bases para o crescimento sustentável, promover a inclusão social e financeira e a efetiva prestação dos serviços públicos" com o apoio do Banco Mundial (BM).

A ministra das Finanças angolana, Vera Daves, "é autorizada, com a faculdade de subdelegar", a assinar o referido acordo de financiamento e toda a documentação relacionada com o mesmo, em nome e representação da República de Angola.

DYAS // VM

Lusa/Fim