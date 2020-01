Presidente angolano anuncia que Assembleia Nacional passa a transmitir plenários As sessões plenárias da Assembleia Nacional vão passar a ser transmitidas em direto ainda este mês, anunciou hoje o Presidente da República de Angola, João Lourenço. economia Lusa economia/presidente-angolano-anuncia-que-assembleia_5e22f4d922bb341c1a238a77





No seu discurso após a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo do corpo diplomático acreditado em Angola, João Lourenço afirmou que foram "ultrapassados alguns fatores impeditivos" que condicionavam as transmissões, pelo que todos os cidadãos interessados poderão agora acompanhar os debates políticos e a aprovação de leis.

O chefe de Estado falou sobre o "novo rumo" de Angola para se tornar "um país realmente aberto" e "libertar-se de práticas nefastas que levaram a um certo isolamento internacional", destacando a abertura democrática.