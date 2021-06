De acordo com o documento, consultado hoje pela Lusa, a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) tinha já registado prejuízos de pouco mais de 925 mil escudos (8.300 euros) em 2019, valor que subiu no ano seguinte para mais de 4,6 milhões de escudos (41,7 mil euros), segundo o resultado líquido do exercício de 2020.

No relatório e contas, a administração justifica os resultados com as consequências da pandemia de covid-19: "A empresa encerrou os serviços de 26 de março a 17 de maio de 2020, com consequências negativas para a tesouraria e para as receitas da empresa".

Devido à pandemia, a cobrança do estacionamento nos parques geridos pela EMEP na capital cabo-verdiana esteve suspensa durante praticamente três meses (de março a junho), bem como as operações de fiscalização, bloqueamento e remoção de viaturas.

A administração acrescenta que 2020 foi "um ano atípico, marcado pela crise pandémica", com "forte impacto na mobilidade das pessoas e repercussões na execução orçamental, resultante principalmente da declaração do estado de emergência".

A EMEP fechou as contas de 2020 com um passivo total de quase 6,5 milhões de escudos (58,7 mil euros) para um ativo total superior a 30,8 milhões de escudos (278 mil euros).

"Não obstante o encerramento temporário das atividades empresariais e a redução da circulação das pessoas, a EMEP SA assumiu, integralmente, os compromissos salariais, fiscais e de previdência social com todos os trabalhadores, assim como o pagamento dos fornecedores", lê-se na mensagem da administração no relatório e contas.

A EMEP tem como objeto social a construção, gestão, exploração, manutenção e vigilância de locais de estacionamento e de infraestruturas ou serviços associados que integram o sistema global de acessibilidade e mobilidade urbana na Praia.

"As atividades correntes foram asseguradas de forma a garantir o bom funcionamento da empresa, contudo, grande parte das obras e projetos de requalificação previstos no orçamento ficaram interrompidos", reconhece ainda a administração sobre o ano de 2020.

Refere ainda que no âmbito da responsabilidade social, e para "apoiar o Sistema de Saúde na cidade da Praia", a EMEP "atribuiu de forma gratuita um total de 111 dísticos de estacionamento aos profissionais do Hospital Agostinho Neto e da delegacia de Saúde que estão na linha da frente no combate à covid-19".

