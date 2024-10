O grupo empresarial informou ainda num comunicado que reviu em baixa a previsão de crescimento das vendas para o final do ano fiscal, o que se deve à "deterioração da procura na China".

No entanto, no terceiro trimestre, a Philips conseguiu duplicar o lucro líquido atribuível aos acionistas para 181 milhões de euros, que compara com os 88 milhões de euros contabilizados no mesmo trimestre de 2023.

A empresa explica também que as suas despesas de reestruturação, aquisições e outras despesas ascenderam a 870 milhões de euros até setembro, valor inferior em 27% face ao registado em idêntico período do ano anterior.

No terceiro trimestre, aquela rubrica caiu 30,2% em termos homólogos, para 113 milhões de euros.

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas da Philips atingiram 12.977 milhões de euros, menos 1% e entre julho e setembro caíram 2,1%, situando-se em 4.377 milhões de euros, salienta o comunicado.

