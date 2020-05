Em relação a abril de 2019, o índice de preços aumentou 0,3%. Se forem excluídos os preços dos alimentos e combustíveis, os mais voláteis, a inflação subjacente desceu 0,4% em abril e ficou em 1,4% nos últimos 12 meses, quando em março tinha ficado em 1,5%.

A maior queda foi a do preço da gasolina, que recuou 20,6%, mas os preços de outros bens e serviços como roupa, bilhetes de avião e seguros do ramo automóvel também registaram descidas acentuadas. Os preços dos alimentos aumentaram 1,5%.

A queda de preços reflete a paragem da atividade económica nos Estados Unidos devido a ordens de confinamento e restrições na mobilidade adotadas para conter a pandemia.

A primeira estimativa de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre indicou uma contração de 4,8%, mas espera-se que os números do segundo trimestre sejam piores.

