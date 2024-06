O aumento do IPC, que exclui os preços dos alimentos frescos devido à elevada volatilidade destes, mostra uma aceleração em relação ao aumento de 2,2%, em abril, em termos anuais, de acordo com um relatório do gabinete estatístico do Ministério do Interior e Comunicações japonês.

Os preços dos produtos alimentares, excluindo os alimentos frescos, cresceram 4,1% em termos homólogos, menos duas décimas do que no mês anterior, com os maiores aumentos a corresponderem ao custo dos legumes frescos (14,4%), da fruta (11,7%) e dos legumes e algas (11,2%).

Os custos da energia cresceram 6,6%, com aumentos na eletricidade de 14,7%. O preço de outros combustíveis, incluindo combustíveis para motores, subiram 4,8%, embora o custo do gás tenha caído 2,5%.

Por outro lado, os preços das atividades de lazer e entretenimento subiram em média 5,2% em relação ao ano anterior, com um aumento de 6,6% no setor dos serviços ligados a esta indústria.

