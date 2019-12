Preços na produção industrial caem 1,9% em novembro - INE Os preços na produção industrial caíram em novembro 1,9% face ao mesmo mês de 2018, mas excluindo o agrupamento de energia a descida foi de 1,1%, informa hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). economia Lusa economia/precos-na-producao-industrial-caem-1-9-em_5dfa17645d243b79b2531263





Em outubro, os preços na produção industrial tinham descido 2,0%, na comparação com idêntico mês do ano passado, diz o INE.

Os agrupamentos de bens intermédios e de energia, com uma queda de -3,2% e -4,8%, respetivamente, apresentaram os contributos mais significativos para a variação homóloga do índice total, de -1,2 pontos percentuais (p.p.) e -1,0 pontos percentuais, pela mesma ordem.

No mês anterior, estes dois agrupamentos registaram quedas de 3,2% e 4,8%, respetivamente, segundo o INE.

As secções das indústrias transformadoras e de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio apresentaram contributos de, respetivamente, -1,0 p.p. e -0,9 p.p., em resultado das diminuições de 1,1% e 10,7% (variações de -1,3% e -10,5% no mês anterior, pela mesma ordem), lê-se na publicação do INE, disponibilizada no seu site.

A variação mensal do índice agregado de preços de produção industrial representou em novembro uma descida de 0,5%, contra uma queda de 0,6% observada no período homólogo do ano passado.

