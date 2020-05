A quebra nos preços em abril consta do Índice de Preços no Consumidor (IPC), numa evolução que compara com a queda de 0,3% nos preços registada em janeiro e a subida de 0,1% em fevereiro. Em março, os preços não tinham sofrido qualquer oscilação, segundo o INE.

Assim, desde o início do ano, a taxa de variação acumulada do IPC continua negativa, refletindo uma quebra nos preços, em quatro meses, de 0,5% (quedas de 0,3% em janeiro e em abril, subida de 0,1% em fevereiro), valor inferior em 0,7 pontos percentuais ao período homólogo de 2019.