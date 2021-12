De acordo com a evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC), este indicador recuou apenas em janeiro (-0,3%) e subiu 0,3% em fevereiro, 0,7% em março, 0,1% em abril, 0,5% em maio, 0,2% em junho, 0,5% em julho, 0,8% em agosto, 0,3% em setembro e 0,9% em outubro, pelo que no acumulado de 11 meses de 2021 a variação de preços é positiva em 4,8% (mais um ponto percentual face ao acumulado de 2020 até novembro).

O Governo cabo-verdiano estimou para este ano uma inflação acumulada (janeiro a dezembro) de 1,2%, pelo que até novembro o valor está quatro vezes acima da previsão para todo o ano.

Em novembro, o IPC registou ainda uma variação média dos últimos 12 meses de 1,3%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao mês anterior.

Cabo Verde registou uma variação acumulada anual nos preços de 0,6% em 2020, sucedendo a uma taxa de 1,9% no conjunto do ano de 2019, segundo dados anteriores do INE.

PVJ // VM

Lusa/Fim